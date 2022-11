Il Victor San Marino fornirà 3 giocatori alle Nazionali

Nel video l'intervista a Demba Kamara

Stefano Cassani dovrà fare a meno dei Nazionali a partire dalla prossima settimana. Fabrizio Costantini convocherà sicuramente Alessandro Tosi per la lunghissima trasferta di Santa Lucia. Lorenzo Lazzari, infortunato con il Classe, dovrebbe recuperare e potrebbe restare a San Marino rispondendo alla convocazione di Matteo Cecchetti per l'Under 21 che affronta sempre in amichevole l'Albania, mercoledì 16 novembre alle 18 al San Marino Stadium.

Demba Kamara, in gol con il Classe, lascerà il Titano per rispondere alla convocazione della Nazionale Maggiore della Sierra Leone. Da una parte è una grande soddisfazione per tecnico e società biancazzurra, dall'altra ovviamente tre giocatori titolari non utilizzabili per l'incontro di domenica 20 novembre in trasferta a Diegaro.

Possibilità per il Victor di chiedere anche il rinvio della partita, poi però si porrebbe il problema di quando recuperarla con il calendario così fitto con tante partite infrasettimanali già in programma. Cassani, sa di avere una rosa ampia, potrebbe optare per affrontare il Diegaro con quelli che ha. Domenica trasferta con il Sant'Agostino ore 14.30.