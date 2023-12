Il Victor San Marino ritrova D'Amore, Morelli: "Come Cassani è molto preparato e ci mette passione"

Il Victor San Marino va dall'Imolese di Gianni D'Amore, che nella stagione '21-'22 guidò la neonata società nel primo campionato della sua storia, in Eccellenza. Con lui c'era Matteo Morelli, che con Pazzini e De Queiroz fa parte del trio di "superstiti" di quella rosa: "Un anno fantastico, il primo della società - ricorda il centrocampista - insieme al mister abbiamo raggiunto il secondo posto e fatto i playoff. In quella stagione siamo cresciuti tanto e abbiamo gettato le basi per la promozione dell'anno seguente. D'Amore e Cassani sono due mister molto preparati e che mettono molta passione in quello che fanno. Domani mi aspetto un'Imolese che giochi e provi a fare la partita. È una squadra aggressiva, come noi viene da due risultati non positivi e mi aspetto abbia voglia di vincere".