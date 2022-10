Il Victor San Marino vola, Castenaso a -9

Prima sorpresa nel Castenaso nemmeno in panchina il temuto attaccante Christian Nanetti. Ospiti pericolosi dopo pochi minuti con Jammeh il pallonetto risulta alto. Combinazione Malo - Marra l’attaccante appoggia in rete ma è tutto vanificato dall’assistente dell’arbitro che segnala la posizione irregolare del numero 9 biancoazzurro . Alza il ritmo la squadra di Cassani, destro di Malo respinto da Aversa. Incontro piacevole, sul capovolgimento di fronte conclusione di Sartori, alta sulla traversa. Minuto 18 doppio atterramento in area Castenaso, prima Marra poi Malo il rigore viene concesso sul secondo fallo, quello sul numero 5 del Victor. Capitan Ambrosini è glaciale dagli undici metri e capolista in vantaggio. Insiste il Victor, esce Aversa fuori aerea, ci prova, Ambrosini da lontano ma il portiere recupera la posizione e blocca. Crescono i bolognesi alla distanza conclusione Verri, Pazzini non si fa sorprendere. Sempre Verri a creare scompiglio molto bravo De Queroz ad intervenire senza fare fallo. È una di quà e una di là. Alberto Malo trova ancora Aversa ben posizionato. Tante occasioni potenziali: Grassi con il destro sfiora l’incrocio dei pali. Rovesciata De Queroz apprezzabile il gesto del centrale biancoazzurro, che già ammonito atterra Sartori. L’arbitro non concede il calcio di rigore al Castenaso e grazia il difensore di Cassani . Ripresa esce Marra per infortunio e la sua assenza si farà sentire. Pazzini ottima la scelta di tempo in uscita su Monducci . Tosi, gran palla in verticale per Malo, fermato da una dubbia posizione irregolare. Bella combinazione Lazzari - Gramellini - Mantovani, il numero 17 da zero metri non chiude il match. In pieno recupero colpo di testa di Raspadori alto di pochissimo . E’ l’ultimo sussulto di una partita emozionante. All’Acquaviva Stadium Victor San Marino batte Castenaso 1-0.