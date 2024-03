In 10 uomini, espulso Lombardi, il Victor San Marino subisce il gol di Tirelli poi recupera al 90^ con Haruna

Cassani conferma la stessa squadra che ha bloccato il Carpi eccezion fatta per Pazzini che rientra tra i pali. Il Ravenna deve fare i conti con i tre squalificati Agnelli, Diallo e Magnini. La squadra di Stefano Cassani aggredisce fin dai primi minuti come aveva fatto domenica con il Carpi, Lattarulo per Sollaku controllo e conclusione sopra la traversa. Ci prova D’Este a conferma del buon approccio Victor, blocca Cordaro. Biancoazzurri ancora propositivi con il colpo di testa di Nicholas D’Este.

Per vedere il Ravenna ci vogliono 29 minuti: punizione Nappello, Pazzini alza in corner. Dall’angolo si crea una mischia in qualche modo si salva la difesa di Cassani. Il tempo si chiude con occasioni potenziali per i giallorossi pericolosi in un paio di circostanze con Mancini, ma è di Sabbatani la conclusione più importante del primo tempo, la sfera si alza sopra la traversa.

Ripresa minuto 9. Lorenzo Lombardi erroraccio, Sabbatani lo brucia, fallo del centrale difensivo e rosso diretto. Le immagini dimostrano che Lombardi prende nettamente il pallone, espulsione generosa. Victor in 10 uomini. Della punizione che ne consegue se ne incarica Nappello per l’ex San Marino calcio non è giornata. Il Ravenna preme e trova il gol. Sabbatani prima conclusione respinta da Pazzini sui piedi di Mattia Tirelli che di sinistro non sbaglia. Ravenna in vantaggio di un gol e di un uomo.

I giallorossi danno l’impressione di accontentarsi e il Victor prova a cercare la rimonta impossibile: Sollaku, tocco a ritroso per Haruna spinto alle spalle per l’arbitro è tutto regolare. Sull’altra sponda Varriale punta De Queiroz, l’attaccante cade in area, per Vailati di Crema si tratta di simulazione. Benelli gelato al 90^ quando Haruna riceve e lascia partire la conclusione che non da scampo a Cordaro. Il centrocampista a Ravenna due anni fa non esulta ma è un gol che vale oro.

Prima del triplice, Varriale chiede un altro calcio di rigore che il Direttore di Gara non concede. Per la modalità in cui è arrivato è un punto che vale come una vittoria per il Victor San Marino. Allo Stadio Benelli di Ravenna, Ravenna - Victor San Marino 1-1.