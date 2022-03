Ci sono anche Giorgia Berveglieri, Giulia e Alice Zaghini tra le 24 convocate da Nazzarena Grilli in vista del raduno che si terrà a partire dal 7 marzo per preparare la seconda fase degli Europei under 17 in programma in Portogallo dal 16 al 22 marzo contro Olanda, Montenegro e Portogallo. La lista delle azzurrine sarà ridotta dal ct a 20 giocatrici.