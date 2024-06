La Juvenes/Dogana piazza il primo acquisto in vista della prossima stagione: si tratta del centrocampista italiano Ivan Tani. Classe 1993, giocatore con tanta esperienza, soprattutto tra i campionati di Promozione ed Eccellenza, arriva a titolo definitivo dal Diegaro, con cui ha disputato la seconda metà della scorsa stagione, proprio in Eccellenza. Per lui si tratta del secondo ritorno nel Campionato sammarinese, in cui aveva giocato, in passato, con Murata e Cailungo.