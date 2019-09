Kevin De Bruyne: "Grande rispetto per i giocatori di San Marino che rappresentano il proprio paese"

Sentiamo il giocatore belga

Nella vigilia di San Marino - Belgio abbiamo sentito il centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne: "Chiaramente non è come giocare un mondiale, c'è differenza con una qualificazione. Però penso che tutti siamo calciatori che giocano da diversi anni e quindi penso che tutti vadano rispettati perché quando si va in campo si rappresenta il proprio paese e quindi vanno rispettati come quando si affrontano altre squadre".

Poi sul possibile risultato finale: "Non ho un'idea del risultati finale in testa, dobbiamo giocare come squadra, l'obiettivo è fare quello che abbiamo preparato. E' bello giocare in un paese che ti conosce e ti rispetta".