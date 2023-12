La Fiorita cala il poker e vola in semifinale: 4-1 al Fiorentino

Tre giorni dopo il campionato è ancora La Fiorita. Ma questa volta la vittoria contro il Fiorentino significa semifinale di Coppa Titano. Obiettivo minimo raggiunto per i ragazzi di Thomas Manfredini che, dopo il pazzo 2-1 dell'andata, gestiscono al ritorno colpendo al momento giusto. Dopo mezz'ora di nulla, a Fatica viene annullato il possibile 1-0 sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il vantaggio però viene rimandato solo di qualche minuto: punizione telecomandata di Amati dalla trequarti, Mazzotti va in estirada e batte Bianchi. La Fiorita è avanti e i calci di punizione diventano un'arma: ancora Amati da fermo, stacco imperioso di Fatica e al 35' è già 2-0 per Montegiardino che archivia la pratica. Dall'altra parte il Fiorentino si affida a Niang: colpo di testa del 7, il terzo portiere Neri – in campo per le assenze di Zavoli e Vivan – la tiene li in due tempi. Olcese sfiora il tris con il mancino dopo una bella azione in ripartenza, alto sopra la traversa.

Nella ripresa i rossoblu provano a rientrare in partita: cross di Baizan per Dolcini che passa a centimetri dal palo. Ma su calcio piazzato non ce n'è e La Fiorita trova anche il 3-0: terzo assist in una ventina di minuti per lo specialista Amati e insolita doppietta per Marco Mazzotti – mestiere difensore centrale - che anticipa tutti e supera ancora una volta un incolpevole Bianchi. Niang prova una delle sue accelerazioni fulminanti, palla che sbatte sul palo esterno. Di là Zafferani scappa sulla fascia e viene atterrato da Colagiovanni, il direttore di gara indica il dischetto. Olcese è glaciale dagli 11 metri, palla da una parte e Bianchi dall'altra. Serata di grazia per La Fiorita, netto 4-0. E solo l'incrocio dei pali nega al neo-entrato Semprini un eurogol, gran botta da fuori del centrocampista gialloblu. Un giro di lancette più tardi arriverà il gol della bandiera per il Fiorentino: Niang scatta in posizione sospetta ma regolare per l'assistente e anticipa Neri in uscita per il definitivo 4-1. Nonostante le diverse assenze, La Fiorita è tra le migliori 4 di Coppa. Ed ora in semifinale c'è il Tre Penne, per una “classica” del calcio sammarinese.