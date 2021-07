La Fiorita è pronta per la "prima"

Nel video l'intervista a Gianluca Vivan, portiere La Fiorita

“Vogliamo tenere aperto il discorso e vedere cosa succederà al ritorno”. Così Gianluca Vivan e Nicola Berardi nella pancia dello Stadio del Centenario incontrano i giornalisti prima dell'allenamento di rifinitura in un impianto nuovo, confortevole, europeo, che sorge alle spalle del vecchio Ta Qali, sonnacchioso, scorticato, africano. Sul fondo sintetico, che qui è anche l'unico modo per vedere un campo verde, Berardi prova La Fiorita di Coppa. Non ci sono Santi, Zafferani e Pancotti rimasti a San Marino per motivi di lavoro. Completano il gruppo Prandelli e Pedrelli, sicuri titolari, poi Lago, Perrotta, Bardeggia e Zulli. Si parte dal 4-3-3 che con la variante Europa può assomigliare al 4-1-4-1. Si gioca alle 20 quando il sole si spera abbia abbassato un po' il termosifone. Per il resto certezze, emozioni, incognite. In una parola l'Europa.

