La Fiorita è seconda da sola: 1-0 al Tre Fiori

Con il pareggio del Tre Penne e la vittoria nello scontro diretto, La Fiorita è la nuova anti-Virtus. A Montegiardino basta il gol di Ambrosini ad inizio ripresa per stendere il Tre Fiori e portarsi in solitaria al secondo posto in classifica. Il primo tempo è bloccato ma i ragazzi di Thomas Manfredini interpretano bene la partita e fanno sicuramente qualcosa in più. Grandoni lascia sul posto Tomassoni e crossa basso, Grassi arriva in scivolata ma non può dare né forza né precisione. Poi Gasperoni sfonda a destra e Ambrosini non arriva per un soffio in tuffo.

Nella ripresa il copione non cambia: passano solo 10 secondi quando Gasperoni impegna Nardi con questo tiro-cross. La spinta porta al meritato vantaggio de La Fiorita: Grassi apre a destra per il solito motorino Gasperoni che punta Ruocco e mette dentro, Ambrosini anticipa i difensori e – da vero rapace d'area – la gira all'angolino per l'1-0. I gialloblu trovano l'episodio a loro favore e passano alla prima vera chance della partita. Proteste per una spinta ai danni di Brighi in area, non sanzionata dal direttore di gara. Il Tre Fiori di De Falco è tutto nell'occasione all'ora di gioco: Bernardi ributta in mezzo, Cecconi fa la sponda e Varrella arriva in spaccata mandando alto sopra la traversa da dentro l'area piccola. Da li in poi però Fiorentino attacca ma non impensierisce Zavoli e La Fiorita si affida alle ripartenze: Dolcini regala a Gasperoni che passa a centimetri dal raddoppio. Entra Tommaso Guidi che fa tutto alla grande, resiste al rientro del difensore ma poi cestina con il destro la palla del possibile 2-0. Ma dietro Mazzotti, Brighi e Fatica fanno muro e allora La Fiorita la porta a casa: vittoria da grande squadra per Montegiardino che vuol mettere pressione alla capolista.