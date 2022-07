La Fiorita, in 23 per la Conference: l'ultimo innesto è Pedrelli

La Fiorita ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida del secondo turno di Conference League contro i kosovari del Ballkani. Dei giocatori a disposizione di Lasagni per la stagione non faranno parte del doppio confronto europeo Marco Gasperoni, Enrico Bartolini e Sami Abouzziane. La novità dell'ultima ora, in prestito per le gare di coppa, è il difensore Ivan Pedrelli, già visto in gialloblu nella scorsa Conference nella doppia sfida col Birkirkara. L'andata si gioca allo Stadium martedì 19 luglio, una settimana dopo c'è il ritorno in Kosovo.

Portieri: Neri, Venturini, Vivan

Difensori: Brighi, Di Meo, Fatica, Grandoni, Pedrelli, Romagna

Centrocampisti: Amati, Bonifazi, Grassi, Hoxha, Lunadei, Palazzi, Semprini, Zafferani

Attaccanti: Caruso, Jaupi, Pancotti, Pellegrino, Rinaldi, Vitaioli