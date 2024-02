La Fiorita, Manfredini: "Pronti alla doppia sfida, tolto Vitaioli siamo al completo"

Sentiamo Thomas Manfredini

Quattro giorni di fuoco per la capolista La Fiorita che tra domani e martedì affronterà Cosmos e Virtus, ossia terza e seconda della classe. "Sono sicuramente due partite importanti - dice l'allenatore gialloblu, Thomas Manfredini - siamo pronti, la cosa bella è che ho a disposizione quasi tutti. Abbiamo recuperato Lunadei, Vivan, i giocatori rimasti fuori tanto tempo. Purtroppo abbiamo perso Vitaioli, si è fratturato la clavicola e per tre o quattro settimane non ci sarà, ma a parte Vita siamo al completo.

Ora affrontiamo un Cosmos che in un anno e mezzo ha perso due partite. Una squadra compatta e dalle individualità fortissime: vincerà chi ne avrà più voglia. Noi stiamo bene, abbiamo avuto un passo falso con la Folgore ma ci siamo subito ripresi, stiamo facendo bene da inizio campionato e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Zampano? Aveva bisogno di un po' di fiducia in se stesso, dopo tanto tribolare e doveva ritrovare serenità e la sta ritrovando: quando è entrato ha fatto bene, appena sarà pronto sarà fondamentale per noi, il suo curriculum parla per lui e abbiamo bisogno del miglior Zampano".