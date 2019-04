La Fiorita parte con un gol di Olivi

I detentori del titolo continuano la striscia positiva in campionato e vincono e convincono al debutto ai play off scudetto. Ma veniamo al match. La Fiorita si fa pericolosa con Amati che serve Rinaldi, pallone teso per Chiurato che non arriva sul secondo palo. Al 32’ ancora Rinaldi ci prova ma Merlini e’ decisivo e chiude in diagonale difensiva. Nel secondo tempo un retropassaggio sbagliato di Merlini porta Ricchiuti a trovarsi tutto solo davanti a Manzaroli che però compie il miracolo.

La Fiorita forza e trova il gol del vantaggio su calcio d’angolo: Olivi si fa spazio e di testa batte l’estremo difensore avversario. 1 a 0. La partita e’ comunque equilibrata, con la Juvenes/Dogana che prova a reagire ma al 21’ qualche parola di troppo di Enrico Mantovani porta l’arbitro Zani ad estrarre il cartellino rosso. Juvenes/Dogana in dieci. La Fiorita gestisce il vantaggio e la superiorità numerica ma alla mezz’ora gli uomini di Mancini vanno vicini al clamoroso pareggio: Casadei di testa, su corner, colpisce il palo esterno a Vivan battuto. Finisce la sfida di andata con un risultato davvero favorevole per la Fiorita infatti nella gara di ritorno la squadra di Montegiardino potrà addirittura anche perdere al pari di eguagliare le dimensioni della vittoria di stasera. Per la Juvenes/Dogana un unico risultato la vittoria con almeno due gol di scarto.