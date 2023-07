La Fiorita prepara la sfida allo Zimbru. Tra i 23 anche Denis

Antivigilia del ritorno in Europa, per La Fiorita, che si prepara al turno preliminare di Conference League, in cui sfiderà i moldavi dello Zimbru Chisinau. Saranno 23 i calciatori a disposizione di mister Thomas Manfredini per l'appuntamento, con la prima delle due partite in programma giovedì sera alle 20.45, allo Stadio olimpico di Serravalle. In lista per il doppio confronto anche il difensore Valerio Nava, passato per Rimini e Vis Pesaro, e il centrocampista Luca Paradisi, proveniente dall'Eccellenza marchigiana ed ex Folgore. Ma soprattutto, ci sarà, German Denis, attaccante che per tanti anni ha militato in Serie A, tra Napoli, Udinese e Atalanta, in cui fu compagno di squadra proprio di Manfredini.