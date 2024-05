La Fiorita, ultima chance per conquistare l'Europa e alzare un trofeo

Nel servizio le interviste a Thomas Manfredini (allenatore La Fiorita) e Andrea Brighi (difensore La Fiorita)

Per ritrovare un'estate senza La Fiorita in Europa si deve ritornare addirittura al 2011. Dalla stagione successiva infatti – e per altre 12 consecutive – Montegiardino ha sempre rappresentato San Marino oltreconfine che sia Champions, Europa o Conference League. Dopo la volata Scudetto persa sul filo di lana e l'uscita anticipata dai play-off in campionato, l'ultimissima chance per i gialloblu è rappresentata dalla finale di Coppa Titano. L'imperativo è battere la Virtus nell'ennesimo capitolo della sfida con Acquaviva.

Sarà l'ultima sulla panchina de La Fiorita per Thomas Manfredini, che spera di lasciare con un trofeo – sarebbe il secondo anno consecutivo senza, in caso di ko - e con il pass per la Conference League. Un'annata complicata e costellata dai tanti, troppi infortuni. Uno dei punti di forza in casa La Fiorita è stata la difesa con il trio Fatica-Mazzotti-Brighi a tratti insuperabile. All'ex Rimini – che la Coppa Titano l'ha già alzata nel 2021, sempre in maglia gialloblu – si chiederà esperienza.

