La Fiorita-Virtus vale un pezzo di Scudetto

In una giornata dove si affrontano le prime 6 della classe, tutti guarderanno con grande attenzione al “match Scudetto”. Ad Acquaviva va in scena La Fiorita-Virtus, prima contro seconda forza del Campionato Sammarinese. Una partita che può dire tanto ma che non sarà decisiva, anche perché è solo la 22^ giornata e quindi, dopo questa, ce ne saranno ancora 8 da giocare. Inoltre c'è solo un punto di distanza, in favore di Montegiardino che – con l'1-0 nell'altro scontro diretto contro il Cosmos – si è ripresa la vetta, dopo che nel pomeriggio Acquaviva aveva fatto il suo, a fatica, nel 3-2 alla San Marino Academy. Numeri importanti, che testimoniano il dominio delle due squadre: La Fiorita di Manfredini è miglior attacco e miglior difesa, la Virtus – in queste classifiche – è rispettivamente quarta e seconda. All'andata fu 2-1 per i ragazzi di Bizzotto con Rinaldi e Tortori a indirizzare quella che – al tempo – era stata la settima delle 11 vittorie consecutive. Ora i gialloblu sembrano essere più pimpanti, ma resta una sfida da 1X2, da vivere in diretta su San Marino RTV Sport dalle 21.15.

Tiferanno per un pari Tre Penne e Cosmos, a -7 e -8 dalla vetta, impegnate a loro volta in match scomodi: i campioni di San Marino se la vedranno mercoledì sera contro il Murata nel derby di Città, i gialloverdi – stoppati proprio da La Fiorita dopo 12 vittorie in fila – giocheranno contro il Tre Fiori a caccia del sorpasso. Completano il turno infrasettimanale Domagnano-Pennarossa, Folgore-Libertas, Faetano-Cailungo, Fiorentino-San Giovanni e San Marino Academy-Juvenes/Dogana.