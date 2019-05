La Juvenes/Dogana vince il derby, il Murata supera il Fiorentino





Il campionato sammarinese di calcio emette i primi verdetti stagionali con le partite che assegnano le posizioni dal quinto all'ottavo posto e che andranno poi a determinare il nuovo Ranking del calcio bianco-azzurro. Sul terreno di Domagnano, si gioca la sfida tra Juvenes/Dogana e Folgore che vale per il quinto e sesto posto. Un derby deciso dal solito Sorrentino che in diagonale, prima centra la base del palo e poi è bravo a ribadire in rete il pallone della vittoria. Un successo ( 1 - 0 ) che permette alla Juvenes/Dogana di conquistare la quinta piazza mentre la stagione della Folgore si chiude con il sesto posto, risultato sicuramente al di sotto delle aspettative della società di Falciano. Ad Acquaviva invece il Murata regola con un perentorio 3 a 0 il Fiorentino, nella gara che mette in palio il settimo posto. La squadra di Bobo Gori passa in vantaggio al ventunesimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ortibaldi difende con caparbietà il pallone e poi infila la porta avversaria. Poco prima del riposo, splendida punizione di Di Filippo per il gol che ipoteca la vittoria. Il sigillo sul successo bianconero lo mette Sosa, al novantesimo, quando firma in diagonale il 3 a 0. La stagione, sicuramente positiva del Murata, si chiude al settimo posto mentre sperava in qualcosa di più il Fiorentino che dopo aver conquistato i play-off, si deve accontentare dell'ottava posizione finale