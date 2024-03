Nel video l'intervista al centrocampista Samel Gjorretaj

Ottima la "prima" per il centrocampista Samel Gjorretaj, sbloccatosi in campionato col gol che ha deciso la vittoria del suo Murata sulla Folgore: "È un'emozione bellissima, avevo fatto due gol in coppa l'anno scorso ma in campionato mai. L'ho cercato e finalmente l'ho trovato, sono molto felice di aver contribuito a una vittoria importantissima. Adesso il Tre Fiori è vicino, puntiamo a raggiungerlo e sorpassarlo".