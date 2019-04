La San Marino Academy travolge il Real Bellante ed ipoteca il primo posto della classifica

6-1 il risultato con doppietta di Giulia Baldini e gol di Raffaella Barbieri, Alison Rigaglia, Silvia Casali e Simona Innocenti.

Quando mancano due giornate alla fine, alla San Marino Academy basta un punto per vincere il girone C ed approdare agli spareggi promozione. Contro il Real Bellante le biancazzurre hanno vita facile, imponendosi 6-1. Troppo il divario tra le due compagini, tant'è vero che dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco il risultato è già sullo 0-2. Al 7' è Giulia Baldini a dare il via alla goleada anticipando Maranella in uscita. La squadra di Conte gioca sul velluto, divorandosi il raddoppio tre minuti dopo con Baldini che angola troppo e la palla termina sul fondo. Il raddoppio è nell'aria ed arriva al 13'. Gran tiro di Rigaglia che sbatte contro la traversa, Raffaella Barbieri è ben appostata ed insacca. La gara è sempre più in discesa per la San Marino Academy che al 35' sfiora il tris con un colpo di testa di Costantini sul cross di Nicolini. Maranella ci arriva. Anche la ripresa è a senso unico. Al 49' arriva la terza rete. Cross della scatenata Rigaglia per Baldini che prima si vede respingere la conclusione poi sulla ribattuta insacca. È un monologo della capolista che al 57' cala il poker. Questa volta il traversone parte dai piedi di Baldini, Costantini allunga di tacco ed Alison Rigaglia al volo trafigge il portiere. Il Real Bellante cerca almeno il gol della bandiera trovandolo al 73' con Laura Cortellucci che detta il passaggio poi con un tocco morbido batte Montanari in uscita. Passano appena due minuti ed i gol di vantaggio della San Marino Academy tornano quattro. Azione di forza di Menin che si vedere respingere la conclusione dal portiere, la palla arriva alla neo entrata Silvia Casali che firma il momentaneo 1-5. Prima del fischio finale c'è gloria anche per Simona Innocenti. Ancora una volta fa tutto Menin e per Innocenti è facile infilare la porta.

Finisce 6-1 per la San Marino Academy che domenica prossima contro l'Imolese, salvo clamorose sorprese, festeggerà la vittoria del girone con una domenica d'anticipo. PC