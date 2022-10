La Serravalle Football Academy ospiti del Monza Calcio

La società sportiva Serravalle Football Academy (composta da S.S. Folgore Falciano, S.S. Cosmos e A.C. Juvenes/Dogana) ha organizzato nei giorni 31 ottobre 1° novembre una trasferta a Monza, ospiti del Monza Calcio. Questo evento, che vedrà coinvolti i bambini delle categorie Under 12 e Under 10, si pone come obiettivo la valorizzazione del calcio giovanile sammarinese attraverso l’incontro dei nostri ragazzi con altre organizzazioni sportive. In particolare, nelle giornate del 31 ottobre e 1° novembre, la trasferta vedrà impegnate le nostre rappresentative con quelle della società A.C. Monza Calcio e di altre Scuole Calcio Monza locali. Inoltre, la sera del 31/10, la SFA sarà ospite della società A.C. Monza Calcio per assistere alla partita di Seria A Monza-Bologna che si disputerà allo Stadio Brianteo UPower. Siamo orgogliosi di questa ennesima iniziativa della Serravalle Football Academy che ne esprime i suoi obiettivi fondamentali, sia nella formazione sportiva attraverso il confronto con altre realtà, che soprattutto nella formazione educativa e crescita personale dei ragazzi.