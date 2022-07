La settimana dei sogni del Tre Fiori: obiettivo secondo turno

Proprio come 4 anni fa, il Tre Fiori vive la settimana dei sogni, in attesa di provare a tramutarli in realtà giovedì prossimo, al San Marino Stadium. Emozioni simili ma contesto differente: se nel 2018 c'era la relativa tranquillità di dover amministrare il triplice vantaggio sul Bala Town, stavolta c'è solo il gol di Nuñez Mastroianni a tenere a distanza il Fola Esch, dunque basterebbe una rete ospite a rimettere tutto in discussione. Viene comunque utile la cancellazione del valore doppio del gol in trasferta: una sconfitta di misura, a prescindere dal punteggio, porterebbe i supplementari, qualunque risultato positivo invece significherebbe secondo turno.

L'andata lussemburghese ha descritto due squadre non lontane, dal punto di vista del valore: il Fola ha condotto il gioco ma senza creare troppe occasioni vere e proprie, col Tre Fiori che ha difeso compatto e non si è limitato alle barricate, come dimostrano i tanti angoli conquistati o le conclusioni di inizio ripresa. Ottimo l'approccio di gruppo e la tenuta del reparto arretrato, con gli esterni a dare manforte al terzetto di centrali, freddi nel gestire la pressione alta degli attaccanti di casa. E al resto ha pensato il portiere Semprini, alla sua seconda esperienza europea dopo la Champions disputata l'anno scorso con la Folgore. Allora fu protagonista di tanti interventi decisivi, stavolta è stato meno coinvolto ma non meno sul pezzo.

Nel video le parole di Alessandro Semprini, portiere del Tre Fiori