La Società Sportiva Cosmos saluta Zaghini, Cervellini, Grassi, Gregori, Zafferani, Sartini, Pari e Della Valle

Guido Zaghini, capitano e centrocampista italiano della Società Sportiva Cosmos, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato dopo aver disputato a San Marino la stagione 2021/2022, la settima in gialloverde. Tutta la società gialloverde saluta e ringrazia di cuore Zaghini, capitano carismatico di tante battaglie agonistiche, leader e uomo simbolo dei principi e dei valori della società, persona e calciatore modello fuori e dentro il campo, augurandogli un futuro denso di grandi soddisfazioni. La Società Sportiva Cosmos, inoltre, annuncia la separazione consensuale con il difensore italiano Fabiano Grassi dopo 7 stagioni trascorse al club di Serravalle, il centrocampista sammarinese Michele Cervellini in seguito alle quattro stagioni disputate in gialloverde e con il portiere italiano Andrea Gregori dopo aver difeso la porta del team gialloverde per cinque annate sportive. La Cosmos ringrazia vivamente Grassi, Cervellini e Gregori per l’alta professionalità dimostrata e augura loro le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni calcistiche. Infine, la Società Sportiva Cosmos rende noto che non faranno più parte della squadra i difensori Nicola Zafferani e Stefano Sartini, il centrocampista Stefano Pari e l’attaccante Achille Della Valle, tutti di nazionalità sammarinese. A Zafferani, Sartini, Pari e Della Valle vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni con serietà e abnegazione, oltre ai migliori auguri per le loro prossime esperienze sportive.