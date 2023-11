La Virtus fa 10/10 e allunga in vetta: Folgore ko 2-0

La Virtus fa cifra tonda a quota 30 e allunga in vetta: 2-0 alla Folgore – con anche un palo e una traversa - 10/10 e un punto guadagnato sulla seconda, che ora è La Fiorita e sta a -5. Il tutto contro una Falciano che fin che può resta in partita, quasi trova un clamoroso pareggio ma subito dopo incassa il bis, per il terzo ko filato che la spinge sul fondo dei playoff: la prima delle escluse, il San Giovanni, è a -1.

Eppure è sua la prima occasione di partita: tacco di Pancotti per Canini che ringrazia un flipper e si presenta a Passaniti, perfetto nel bloccarne il tiro in uscita bassa. Da qui in poi però la Virtus prende il controllo: suolata di Tortori per Pecci, bordata mancina da lontano e palo interno. Dopodiché è proprio Tortori a provarci un paio di volte dal limite, in ambedue i casi Venturini respinge. Finché al 42°, Rinaldi fa la torre sull'angolo di Buonocunto e la serve precisa per Sabato, implacabile nell'inzuccata ravvicinata.

Vantaggio neroverde e ripresa, che non cambia l'andazzo: lancio di Rinaldi e Pecci in qualche modo la salva mettendo dentro, dove Sartori anticipa d'un soffio Tortori. Angolo di Buonocunto e Rinaldi incorna lemme ma preciso nel sette, Venturini blocca schiantandosi sul legno. E ancora patatrac di Simeoni che Buonocunto sfrutta per imbeccare Benincasa, destro a piazzarla dalla mezzaluna e palla sulla traversa e poi tra le braccia di Venturini. Sempre Benincasa va da Tortori col tacco e s'invola a chiudere il triangolo, mirando l'angolo alto senza troppa fortuna.

Mancando il fermino, la Virtus tiene in vita una Folgore che accusa, ma che un paio di volte si fa pericolosa: Sartori in area, Rinaldi anticipa Canini e va a niente dal far rigore su Pancotti, il cui tocco innesca il destro alto di Simeoni. Ancora Sartori di punizione per l'inserimento di Angelini, Passaniti smanaccia e Oleg deve solo spedire in rete il pari, ma clamorosamente cannona verso il campetto adiacente. Questo al 77°, altri 2' e Acquaviva, smaltito il brivido, la sistema: spunto di Buonocunto e mancino morbido per la testa di Tortori, per una volta il palo è amico e l'ex Venezia sale a quota 5, sigillando la striscia perfetta. Partita chiusa e anzi è di nuovo Tortori a offrire la palla del tris al subentrato Angeli, che si libera bene ma trova il recupero di Sartori a impennargli in corner la conclusione.