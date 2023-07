Le maglie della Nazionale Sammarinese all’asta per acquistare defibrillatori

A poco più di un mese dalla collaborazione tra FSGC ed Onlus LIVE, la prima asta benefica con oggetto alcune maglie della Nazionale di San Marino – tra cui alcune dell’edizione speciale celebrante il 90° anniversario – hanno ottenuto buonissimi riscontri. La cifra pari a circa 600 euro che l’associazione no profit costituita a Monza nel 2008 ha raccolto tramite l’asta battuta su eBay saranno investiti in iniziative a scopo benefico, in primis per la donazione di defibrillatori salvavita.