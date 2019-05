Libertas - Tre Fiori in palio il terzo posto

Questa sera a Montecchio ore 20.45 il penultimo atto del campionato sammarinese 2018-2019. In palio il terzo posto tra Tre Fiori e Libertas. Il Tre Fiori attraverso i social manda un messaggio ai propri sostenitori: “ Oggi si disputerà l’ultima partita di campionato – si legge - Il nostro percorso é terminato a un passo dalla finale ma siamo comunque soddisfatti per l’ottima stagione disputata che ci ha garantito la qualificazione alla prossima Europa League. Saremo pronti a dare il massimo per questa doppia sfida che si terrà tra fine giugno e inizio luglio”