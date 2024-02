Licenze: il sistema sammarinese nuovamente certificato da SGS

In seguito alla revisione periodica a cura di SGS - Société Générale de Surveillance SA, azienda leader nel mondo per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione, individuata dalla UEFA quale soggetto terzo ed imparziale nella verifica della bontà dei sistemi di licenze nei diversi profili nazionali europei, il sistema sammarinese ha passato a pieni voti l’analisi. Ciò significa che la gestione delle licenze da parte della Federcalcio di San Marino rispetta gli elevati standard qualitativi fissati da UEFA. “Da circa 20 anni FSGC dimostra, e questa certificazione ne è ulteriore conferma, di potere stare alla pari di grandi federazioni nel mondo amministrativo UEFA, adeguando il proprio sistema a regole europee, senza farsi spaventare dalla apparente difficoltà – commenta Paolo Rondelli, Licensing Manager della Federcalcio di San Marino. Esprimo quindi soddisfazione per la nuova certificazione che il sistema licenze sammarinese ha ottenuto anche quest’anno.”