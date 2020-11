Lonfernini: "Il campionato resta sospeso"

Il segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini, risponde a Luigi Zafferani, segretario generale della Federazione Sammarinese Gioco Calcio che aveva evidenziato il fatto che in tutta Europa si gioca regolarmente mentre a San Marino il torneo è fermo al 25 ottobre. "In questo momento non ci sono le condizioni per riprendere l'attività - ha dichiarato Lonfernini - faremo il punto ad inizio dicembre, sperando che la situazione sia migliore rispetto ad oggi".





Nel video l'intervista al Segretario Lonfernini