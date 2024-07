Lorenzo Braschi arriva al Tre Fiori

Il nuovo acquisto del Tre Fiori per la zona mediana del campo ha fatto tanta esperienza in tutta la Romagna. Lorenzo Braschi, classe 1994, è un centrocampista centrale che all’occorrenza è pronto a ricoprire molti altri ruoli. Un centrocampista “moderno”, come richiede oggi il calcio, che arriva in gialloblù dal Sant’Ermete dove ha giocato la seconda parte della stagione scorsa dopo avere vestito le maglie di Cervia, Tropical, Bellaria, Romagna Centro, Misano e Sammaurese.

“Per me è la prima esperienza a San Marino e sono contento che l’interesse manifestato nei miei confronti dal Tre Fiori si sia concretizzato – spiega Braschi -. Da una parte sono molto curioso di scoprire il campionato sammarinese, dall’altra ho una gran voglia di fare bene e dimostrare sul campo il mio valore".

“La società sta costruendo una rosa per puntare a tornare in Europa – chiarisce subito Braschi – e sarà questo il nostro obiettivo stagionale. Siamo consapevoli che il gruppo è nuovo e che dovremo essere doppiamente bravi per trovare subito l’amalgama per non lasciare terreno ad avversari già rodati, ma siamo tutti motivatissimi e con tanta voglia di iniziare questa avventura”.