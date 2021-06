Maicon al Tre Penne

Maicon Douglas sta terminando la stagione calcistica in serie D con il Sona, compirà 40 anni il prossimo 26 luglio ed è ad un passo dal Tre Penne. Il club di San Marino Città sta ultimando i dettagli - come ci ha confermato il Segretario Generale Luca Nanni - l'ex terzino destro dell'Inter e della Nazionale brasiliana dovrebbe essere a San Marino il 21 giugno per il primo allenamento con i nuovi compagni. Maicon Douglas giocherà con il Tre Penne le due partite di Conference League dell'8 e del 15 luglio.









Si tratta del secondo nazionale brasiliano a vestire la maglia di un club sammarinese. In precedenza, infatti, fu il Murata a tesserare un grande esponente verde/oro come Aldair. Maicon è considerato uno tra i migliori esterni bassi della sua generazione. In Italia con l'Inter ha vinto tutto: 4 scudetti, 2 coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Champions League. Una Coppa del Mondo per Club. Con il Brasile ha conquistato due edizioni della Coppa America e due Confederations Cup. La sua carriera: 2001 - 2004 Cruzeiro; 204-2006 Monaco; 2006-2012 Inter; 2012-2013 Manchester City; 2013 -2016 Roma; 2017-2018 Avai; 2019 Criciuma; Villa Nova; 2021 Sona. Il 15 giugno il sorteggio del primo turno di qualificazione alla Conference League e il Tre Penne conoscerà l'avversario che affronterà con la formula andata e ritorno.