Marco Tura: "Abbiamo ripreso l'attività con il settore giovanile, siamo pronti a farlo anche per il campionato"

Il presidente Marco Tura ha confermato la volontà della Federcalcio di chiedere una deroga per la ripresa del campionato. " I sanitari hanno fatto un lavoro straordinario - ha detto il presidente della FSGC - e questo ci permette di guardare ad una ripresa dello sport in generale con maggiore fiducia. Alcune squadre del nostro settore giovanile sono tornate in campo con le dovute precauzioni e questo ci rende molto soddisfatti".