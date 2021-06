Mercato: Righini al Tre Penne in vista della sfida di Conference League

Nuovo colpo di mercato per il Tre Penne, che comunica l’acquisto del centrocampista classe 1990 Luca Righini. Il giocatore sul Titano ha vestito le maglie de La Fiorita e Libertas nella scorsa stagione, in passato ha giocato anche per Rimini e Ravenna tra le altre. Righini sarà già a disposizione del tecnico Stefano Ceci da questa settimana per allenarsi in vista della doppia sfida europea dell’8 e 15 luglio contro la Dinamo Batumi.







“La trattativa è stata molto veloce ed è nata grazie ad una telefonata del ds che mi ha cercato e mi ha voluto fortemente. – queste le prime dichiarazioni di Righini da neo giocatore del Tre Penne – Nonostante avessi richieste da altre società non ho esitato e ho accettato. Reputo il Tre Penne una delle squadre più forti del campionato e ben organizzate a livello societario.” Poi aggiunge: “Conosco alcuni dei miei nuovi compagni come Nicolas Lombardi e Davide Cesarini, sono qui per creare qualcosa di importante e l’obiettivo è quello di vincere perché ci sono tutti i presupposti per farlo.”