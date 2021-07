Murata, dal Domagnano arriva Cangini

Nuovo rinforzo per il Murata dell'allenatore Achille Fabbri che ha annunciato l'arrivo dell'ex centrocampista del Domagnano Alessio Cangini. Nella scorsa stagione Cangini ha segnato 3 reti in Campionato con la maglia giallorossa. Nel corso della sua carriera Cangini ha vinto due campionati con il Forlì, portando fino alla C2; sul Titano oltre al Domagnano, per il centrocampista un'esperienza anche con la maglia de La Fiorita. Saluta il Murata il secondo portiere Denis Broccoli, che passa al Faetano.