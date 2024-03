Murata di misura, Gjorretaj stende una buona Folgore

A Montecchio c'è un gol per parte tra 74° e 76°, però è buono solo il primo e fa festa il Murata. L'1-0 di Gjorretaj stende la Folgore e issa la squadra di Angelini a tiro di 5° posto, col Tre Fiori ora distante solo due punti. Per Falciano invece niente accorcio sulla Juvenes e sulla 7ª posizione, che vale per l'accesso diretto ai quarti e resta a +5.

In un bel primo tempo, il Murata si fa vivo coi tiri da limite: Cunha manda sull'esterno rete, Ura invece trova lo specchio ma trova anche i guanti di Venturini. Il resto è quasi tutto di una Folgore che gioca meglio e crea il meglio: Pancotti per l'imbucata di Sartori, Benedettini mura Cateni in area piccola e ancora Pancotti va al volo a rimbalzo, centrando la traversa.

Bernardi non arriva sul traversone di Cavalli e al giro dopo s'inserisce sulla sponda di Pancotti, tergiversando quel tantino di troppo che permette a Petillo di stopparlo in scivolata. Ancora Bernardi, di testa, sulla punizione di Sartori, Bendettini sfiora e Pica si fionda sul pallone, mancando però la stoccata a porta aperta. È sempre Bernardi-Benedettini sulla messa in mezzo di Pancotti, la punta tiene su Petillo per poi sbattere sulla respinta dell'estremo.

Pancotti ci prova da sé dal limite e manca di niente la buca d'angolo, mentre allo scadere di frazione Petillo non inquadra l'inzuccata sulla punizione di Cicarelli. Da qui si va a una ripresa in tono minore: a lungo ci sono giusto il cross di Santos per Cecconi – in leggero ritardo - e uno spunto di Pancotti, che sfonda su Vasconcellos e scavalca l'uscita di Benedettini, anche qui esterno rete.

Finché, quando i ritmi sembrano ormai da reti bianche, Venturini esce a vuoto su angolo di Cicarelli, così Gjorretaj può sbloccarla di testa per il suo primo gol in campionato. Palla al centro e in neanche 2' Fall s'inserisce sulla punizione di Brolli: perfetto stacco a piazzarla in solitaria che varrebbe la X, non fosse che l'assistente segnala il fuorigioco.

Urlo di gioia strozzato e Folgore che ci riprova su un altro pallone lungo di Brolli: Grieco s'incarta e Bernardi, visto Benedettini fuori dai pali, prova a beffarlo con un pallonetto che non si alza abbastanza, cosi il portiere la manda in angolo e Falciano s'arrende a un ko, a conti fatti, immeritato.