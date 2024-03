Si decidono nel finale i posticipi della ventiquattresima giornata del campionato sammarinese. Il Murata batte la Folgore per 1 a 0 con gol di Gjorretaj al 87esimo. Vittoria in rimonta del San Giovanni sulla Libertas. Granata in vantaggio al minuto 71 con Pari. Pareggio rossonero con Garcia al 78esimo, la rete che vale i tre punti la firma Fabbri all'ottantottesimo.