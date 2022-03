Nazionale: dopo la Lituania c'è Capo Verde, ai dettagli la seconda amichevole di marzo

La Nazionale è tornata ad allenarsi dopo due turni infrasettimanali consecutivi di campionato sammarinese. Sono 27 i giocatori convocati dal Commissario Tecnico Fabrizio Costantini per prepararsi ai prossimi impegni, a partire dall'amichevole del 25 marzo al “San Marino Stadium” contro la Lituania. Mancano solo alcuni dettagli, invece, prima di ufficializzare la seconda amichevole dei biancazzurri in programma lunedì 28 marzo contro Capo Verde, nazionale africana giunta recentemente fino agli ottavi di finale dell'ultima Coppa d'Africa. San Marino giocherà in trasferta e in campo neutro, sicuramente in Europa anche se è ancora da confermare la sede della partita.