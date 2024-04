Nazionale femminile U16: è il giorno del debutto ufficiale

Giornata storica per la Nazionale femminile Under 16 di San Marino che alle 16.30 farà il suo esordio in una gara ufficiale. Ad Acquaviva comincia il Torneo di Sviluppo dell'UEFA con le giovani biancoazzurre che affronteranno la Georgia. Il cammino delle sammarinesi proseguirà giovedì con l’impegno contro l’Estonia, sempre alle 16:30 ad Acquaviva, e si concluderà domenica mattina alle 10:00 contro il Lussemburgo.

“Poter rappresentare San Marino con la sua prima Nazionale femminile, anche se sperimentale, è un’emozione forte ed un grande orgoglio – afferma Giacomo Piva - Vale per me come per il resto dello staff, ed ovviamente per tutte le ragazze. Sentiamo forti e chiare sia la responsabilità che la gioia di essere parte di tutto questo. Abbiamo avuto pochissime informazioni sugli avversari che ci attendono, Georgia compresa. Per questo abbiamo preparato la partita in base alle nostre caratteristiche, concentrandoci prevalentemente su di noi - conclude poi il Commissario tecnico -. Faremo di tutto per rendere felici ed orgogliosi tutti coloro che ci sostengono".