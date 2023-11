Nella gara di debutto del Torneo Sperimentale di Sviluppo della UEFA, la Nazionale di San Marino under 15 cede ai pari età di Cipro con il risultato di 5-0. Al termine del primo tempo la nazionale di casa conduceva 2-0, con reti arrivate in chiusura di frazione. Prossimo impegno per la squadra del ct Magnani venerdì contro la Bulgaria che ha superato l'Armenia per 1-0.