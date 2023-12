Troppa Bulgaria per San Marino. Nel secondo impegno del Torneo di Sviluppo della UEFA in corso a Cipro, la nazionale biancoazzurra cede 8-0 ai pari età bulgari. Nel primo tempo i biancoazzurrini subiscono 6 reti, nella ripresa gli altri due gol della Bulgaria. La squadra del ct Magnani tornerà in campo lunedì 4 dicembre per l'ultimo impegno contro l'Armenia.