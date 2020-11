Nazionale, Varrella: "Lettonia e Gibilterra entrambe importanti"

Sentiamo Franco Varrella

"Per noi le sfide internazionali hanno un valore straordinario e quindi vanno affrontate per quello che sono" - non fa distinzioni il CT della Nazionale Franco Varrella sull'importanza della doppia partita, prima l'amichevole di questa sera (ore 18, diretta su San Marino RTV Sport) con la Lettonia e il match di Nations League di sabato contro Gibilterra. Inoltre, Varrella scioglie il nodo portieri: "Con la Lettonia non giocherà Elia Benedettini, conto di recuperarlo per sabato".





Nel video l'intervista.