Nicola Berardi: "Dobbiamo fare la partita perfetta"

Intervista a Nicola Berardi

Domani sera in campo anche La Fiorita, che al San Marino Stadium ospiterà il Birkirkara. Si riparte dal'1-0 in favore della squadra maltese. Nicola Berardi recupera i giocatori che non erano a disposizione per la trasferta, ma non potrà contare su Marco Gasperoni, il difensore si è infortunato nella partita di andata. La gara si annuncia aperta a qualsiasi risultato, con la squadra di Montegiardino consapevole di dover ripartire dalla seconda parte della gara proposta a Malta. Fischio d'inizio alle 20:45 con diretta su San Marino RTV.