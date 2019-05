Nicoletti ospite a Cpiace

Questa sera alle ore 21.00 torna l'appuntamento settimanale con Cpiace. La trasmissione di approfondimento sul campionato di serie C si occuperà della fase finale play off. In studio l’ex tecnico di Cesena, Spal e San Marino, Walter Nicoletti. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. Ore 21 Ch 520 Sky e 73 DDT e in streming.