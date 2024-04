Ostacolo Austria, San Marino non vuole fermarsi

l'intervista a Danilo Busignani

Il voltapagina di una notte separa il bel pari al debutto con Israele dall'impegno prossimo che dista appena qualche ora. Alle 18 la Nazionale di Futsal torna in campo contro i padroni di casa dell'Austria che avendo battuto per 1-0 la Bulgaria guidano il girone e puntano ad una qualificazione anticipata. E se le regole del ranking dicono che Israele vale di più, beh la struttura fisica degli austriaci usciti vincitori da una battaglia vera e propria ingaggiata con la Bulgaria lascia pensare come quella che attende i ragazzi di Osimani sia un altro tipo di partita. Servirà tutto quanto di buono visto ieri, servirà quella dote di lettura dei momenti, quel saper cambiar pelle che ormai la squadra ha acquisito tra sue peculiarità. Questa mattina Osimani ha riunito i ragazzi davanti al video per analizzare, discutere, preparare. Perché ogni impresa porta con sé il desiderio di farne un'altra.

Nel servizio l'intervista al capitano Danilo Busignani