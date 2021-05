Pennarossa ai quarti, il Fiorentino non punge ed è 0-0

Il Fiorentino non fa quasi nulla per ottenere la vittoria di cui ha bisogno, il Pennarossa ringrazia e va ai quarti col minimo sforzo. Uno 0-0 nel quale il meglio arriva proprio dai biancorossi, ai quali, visto il miglior piazzamento in stagione, bastava il pari per passare il turno.

1' e Tomassini va via a Calzolari, punta Anastasi e si presenta a Bianchi, pare fatta e invece il diagonale è appena fuori. Si direbbe il principio di un incontro frizzante, ma così non sarà. Il Fiorentino tiene palla ma non produce, viceversa il Pennarossa attende, ma cerca anche di pungere: Souare ed Evaristi ci provano in volante sulle respinte corte di Paglialonga e Contadini, in ambo in casi il pallone non trova lo specchio. Barretta invece è troppo molle nell'inzuccare il corner di Alessandro Conti, col Penna a protestare per l'evidente trattenuta di Anastasi su Tomassini. È Anastasi-Tomassini (qui però regolare) anche quando il tacco di Souare libera al tiro il nazionale, col difensore a rimpallare in spaccata.







Fiorentino non pervenuto finché, a poi secondi dal duplice fischio, la punizione di Casoli attraversa l'area e sbatte sul palo, con Pacchioni che manca il tocco vincente. L'occasione migliore e anche l'ultima dei rossoblu, che confermano l'apatia offensiva di fine stagione regolare (1 solo gol in 4 partite). Così quel poco che offre la ripresa è del Pennarossa, che controlla e di tanto in tanto ci prova: Adami si libera sulla trequarti e spara il destro, palla a lato di nulla. Quindi punizione di Alessandro Conti toccata da Tomassini, Alberighi è murato da Paglialonga e poi Barretta sforbicia da due passi, senza trovare il sacco. Infine, nel recupero, scena ad Halilaj: punizione che Bianchi blocca in due tempi, mentre quando Tomassini salta sia Calzolari che Bianchi e lo serve a porta vuota c'è il palo a negargli il meno rimpianto dei gol partita mancati.