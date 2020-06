Pennarossa, Hirsch: "Rimarrò qui anche il prossimo anno"

L'esordio di Adolfo Josè Hirsch con la maglia del Pennarossa è stato sicuramente da top player: tripletta nel match con la Juvenes/Dogana e primi 3 punti in cascina. Una prima parte di stagione con alti e bassi per la formazione di Chiesanuova – intervallata anche dal cambio in panchina da Daniele Abbondanza ad Andy Selva – anche se, comunque, sempre in lotta per i play-off. La sempre più probabile ripresa del campionato sammarinese vedrebbe i biancorossi impegnati nello spareggio per accedere alla post-season contro il Domagnano. Hirsch si farà sicuramente trovare pronto.

Per l'attaccante argentino naturalizzato sammarinese rimane sempre vivo anche l'obiettivo Nazionale con la quale ha già collezionato 32 presenze, sfiorando uno storico gol con la Scozia lo scorso marzo. Infine, un messaggio per tutti i tifosi del Pennarossa...

Nel servizio l'intervista ad Adolfo Josè Hirsch, attaccante Pennarossa.