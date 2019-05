Playoff, quarti di ritorno: La Fiorita e Tre Fiori quasi in "semi", per Libertas e Tre Penne vietato perdere

Campionato sammarinese

Il pass per le semifinali si distribuisce a Montecchio, dove tra giovedì e domenica si disputeranno tutte le partite di ritorno dei quarti. L'andata non ha prodotto sentenze irrevocabili, anche se due incroci hanno imboccato una direzione ben precisa, nonché gialloblu.

La Fiorita e Tre Fiori, già forti del fattore-campionato, si sono imposte di misura su Juvenes/Dogana (1-0) e Fiorentino (2-1): per ribaltarla, le sconfitte dovrebbero quindi vincere con almeno due gol di scarto. I giochi non sono ancora del tutto chiusi, ma per riaprirli serve un colpo di teatro. Soprattutto alla J/D: in 39 incontri stagionali i campioni in carica hanno segnato 120 reti – circa tre a partita – e ne hanno incassatE 20 – circa una ogni due – e gli unici due ko – a fronte di 35 vittorie – sono arrivati per 1-0. Rispetto all'andata Dogana recupera dalla squalifica i centrocampisti Cuomo e Gasperoni ma perde, per lo stesso motivo, i difensori Casadei ed Enrico Mantovani.

Proprio Juvenes-La Fiorita apre il programma giovedì alle 20:45, mentre il derby di Fiorentino si giocherà sabato alle 15. Per i rossoblu la strada è resa ancor più in salita dalle assenze, tra attacco e difesa: agli infortunati Jaupi e Pratelli – out anche la settimana scorsa – si aggiungono lo squalificato Rossi – autore del vantaggio dell'andata – e forse anche Carlini, acciaccatosi nello scorso derby. Urge trovare il modo di arginare il capocannoniere Compagno, i cui decisivi colpi di testa, per ora, tengono al sicuro il Tre Fiori.

Tutto ancora apertissimo invece negli altri due scontri: Libertas e Tre Penne partono dall'1-0 e hanno a disposizione due risultati su tre, ma a Murata e Folgore, vista la miglior regular season, basta vincere con qualsiasi risultato per passare il turno. Murata-Libertas è fissata per venerdì alle 20:45, mentre l'ennesimo incrocio stagionale tra Folgore e Tre Penne chiude il giro di quarti domenica alle 15.