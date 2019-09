Questa sera due anticipi. Attesa per il derby della funivia Tre Penne - Libertas

Debutto stagionale per il Cosmos di Cristian Protti, a riposo nel primo turno, che questa sera affronta la Virtus di Bizzotto sconfitta nella prima giornata dal Tre Penne. A Dogana l'altra sfida quella tra Juvenes/Dogana – Faetano entrambe sconfitte nel primo turno per 3-2. Per entrambi i tecnici c'è da registrare la difesa. Il sabato garantirà sfide interessanti per diversi aspetti. Il Murata reduce dalla grande rimonta sul Domagnano testerà le proprie ambizioni contro una big del campionato come la Folgore. Si gioca ad Acquaviva alle 15. L'altro match decisamente attraente è quello tra La Fiorita e il Pennarossa a Domagnano. L'altra sfida del sabato è quella tra Fiorentino e Sangiovanni in programma a Fiorentino. Il quadro si concluderà domenica con il “derby della funivia” Tre Penne – Libertas. Non c'è dubbio che sia questo il match clou della seconda giornata tra i campioni in carica e una credibili outsider come i granata di Borgo Maggiore. A Montecchio sempre alle 15 di domenica Domagnano – Tre Fiori. E' il Cailungo la formazione che osserverà il turno di riposo