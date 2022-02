Raffaella Barbieri decide il derby contro il Ravenna

Torna la serie B e la San Marino Academy riparte da una vittoria nel derby contro il Ravenna. Si parte con il minuto di raccoglimento per ricordare Alessia Sanna, giocatrice del Torres venuta a mancare a soli 18 anni e Leo Tabarrini scomparso recentemente. Titane che ci provano per prime, sfruttando le palle inattive, sulla seconda occasione, la girata mancina di Martina Piazza è bloccata. Replica romagnola con Burbassi lanciata in campo aperto sulla destra, l'azione poi sfuma. È ancora Burbassi a rendersi pericolosa con un tiro incrociato che finisce largo. La San Marino Academy con Alborghetti dalla destra, la palla attraversa tutta l'area di rigore. Il Ravenna con Poli, conclusione che da buona posizione termina alta. L'occasione più clamorosa della prima parte di gara è delle Titane che con Jansen che vanno vicinissime al gol, gran conclusione da fuori e palla contro la traversa. All'intervallo il risultato è di 0-0. Gara equilibrata che si sblocca nella ripresa. La San Marino Academy la sblocca sul cross di Massa, per Raffaella Barbieri che gira di testa per il vantaggio biancozzurro. Ottimo l'impatto alla partita dell'ex Genoa Alessandra Massa che sfiora anche la rete con un'azione personale. Il Ravenna va vicinissimo al pari con Benedetti che da fuori scheggia il palo. Crescono le giallorosse alla ricerca dell'1-1. Barbaresi ci prova dalla lunga distanza: il pallone è fuori. Nel recupero la San Marino Academy sfiora il raddoppio in contropiede con Massa, Vicenzi ci arriva con la punta delle dita a deviare in corner. Finale di gara della squadra di Alain Conte. Massa sulla sinistra per Barbieri, il tiro ribattuto diventa buono ancora per Massa che prova in acrobazia, grande risposta di Vicenzi. Il Ravenna prova l'assalto finale, ma non passa. Vince la San Marino Academy che sale in classifica e aggancia al quinto posto il Chievo Verona.