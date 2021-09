Razzismo: sanzionata l'Ungheria

La Commissione Disciplinare della FIFA ha inflitto due giornate senza pubblico, sospendendo la seconda per un periodo di prova di due anni, e 200 mila franchi svizzeri di multa alla federazione ungherese, confermando il principio della 'tolleranza zero' per episodi riguardanti razzismo, violenza o discriminazione. La Commissione Disciplinare ha sanzionato l'Ungheria per gli episodi di razzismo accaduti durante la partita contro l'Inghilterra dello scorso 2 settembre. Nell'occasione i tifosi ungheresi si erano resi protagonisti di insulti razzisti e lancio di oggetti nei confronti dei giocatori inglesi. L'Ungheria giocherà quindi senza pubblico contro l'Albania il 9 ottobre.