Riparte la Nazionale di Franco Varrella

Riprendono gli allenamenti delle nazionali sammarinesi. Mercoledì in campo la squadra di Varrella, il giorno successivo toccherà all'under 21 di Costantini. Tornerà in campo mercoledì sera la nazionale sammarinese del ct Franco Varrella per iniziare la preparazione agli impegni della Nations League di settembre contro Liechtenstein e Gibilterra. L'appuntamento è a Serravalle B, quando i 32 giocatori convocati dal ct saranno impegnati per la prima seduta dopo il lockdown. Il primo di una serie di stage che porteranno agli impegni internazionali. Tra i convocati sono due in particolare le grandi novità. Si tratta del portiere Alex Stimac, recentemente naturalizzato sammarinese, Stimac è un classe '96 e conta già esperienza internazionale con la maglia della Nazionale che ha partecipato alla Coppa delle Regioni della UEFA nel torneo disputato in Repubblica Ceca nel 2018.

L'altra novità è rappresentata dal difensore del Pennarossa con origini argentine Dante Carlos Rossi. Classe 1987, da gennaio veste i colori della squadra di Chiesanuova. Tra i convocati figurano anche i tre professionisti sammarinesi. Torna in Nazionale Elia Benedettini a distanza di 8 mesi dal grave infortunio al ginocchio, proprio alla vigilia della sfida casalinga contro il Belgio. Ci sono anche gli attaccanti Nicola Nanni e Filippo Berardi, con il primo in panchina nell'ultima partita giocata dal Monopoli nei play off di serie C. Ai 32 convocati per le prime sedute si potrebbero aggiungere anche i portieri Aldo Simoncini e Simone Benedettini, il difensore Fabio Vitaioli e il centrocampista Alex Gasperoni. Nel gruppo attualmente a disposizione, i classe 1986, Adolfo Hirsch e Davide Simoncini sono i due veterani, mentre Nanni, Pancotti e David Tomassini del 2000 i tre più giovani.