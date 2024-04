Campionato sammarinese: alle 20,40 Folgore - Fiorentino in diretta Tv

Archiviata la stagione regolare con la Virtus campione per la prima volta nella sua storia, si torna in campo con i due incontri del Turno Preliminare, anticamera dei Quarti dei playoff, che valgono un posto in Europa. Juvenes-Dogana Domagnano alle 20:45 ad Acquaviva, mentre a Montecchio si giocherà Folgore - Fiorentino, in diretta su San Marino Rtv. Due scontri diretti, senza supplementari e calci di rigore, e in caso di parità dopo i novanta minuti si qualificherà al turno successivo la squadra meglio piazzata in stagione regolare.